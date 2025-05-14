Американська модель прилетіла на Лазурове узбережжя в новому образі, пише 24 Канал. Белла Хадід вирішила на літню пору пофарбувати волосся у світлий колір.

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Белла Хадід в новому образі у Каннах

Знаменитість вразила ефектною появою на червоній доріжці красивим кольором волосся. Белла постала перед камерами фотографів та гостями у ніжному світлому відтінку, який цього літа є дуже популярний. Це джемовий чи карамельний блонд, який не є дуже різким та холодним, як інші відтінки насиченого білого кольору.

До слова! Для надання волоссю об’єму та густини рекомендуються зробити кілька красивих стрижок. Які зачіски роблять волосся густішим читайте в нашому матеріалі.

У перший день Каннського кінофестивалю Белла Хадід з’явилася у чорній мінімалістичній сукні, яку створив дизайнер Ентоні Вакарелло для Saint Laurent.

Плаття мало чарівний вигляд завдяки асиметричним бретелькам та глибокому розрізі на нозі. Красуня довершила аутфіт босоніжками з гострим носком, які прикрашали камінчики. Візажисти зробили ефектний макіяж, а стилісти випрямили світле волосся й надали елегантності завдяки красивому проділу.

Особливу увагу в образі Белли Хадід привертали сережки від бренду Chopard з діамантами та величезними смарагдами.



Белла Хадід на Каннському кінофестивалі / Фото Getty Images

Додамо, що знаменитий Каннський кінофестиваль відкрився 13 травня. Цього року організатори змінили правила дрес-коду й заборонили оголення на фестивалі. Саме Белла Хадід любила вражати червону доріжку прозорими сукнями та вбранням з глибокими вирізами в зоні декольте.