Густе та здорове волосся є мрією кожної жінки, однак дуже малий відсоток тих, хто задоволений своїм натуральним волосся, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Найчастіше незадоволені своїм станом волосся жінки з тонкими пасмами. Для слабкого волосся часто складно знайти вдалу зачіску, однак є ряд варіантів, які здатні створити оптичну ілюзію, яка зробить волосся густішим вдвічі.

Фахівці завжди рекомендують для тонкого волосся обирати чіткі лінії. Також варто звертати особливу увагу на шампуні та кондиціонери, які розроблені для догляду за тонким волоссям. Бажано обирати м’які засоби й створити на літо одну з представлених зачісок.

Легкі шари

Для того, щоб візуально створити густий ефект, радимо зробити пасма на кілька тонів світлішими. Це дасть правильну оптичну ілюзію, а легкі шари нададуть вигідного об’єму.

Класичний боб

Боб є найкращим варіантом для тонкого волосся. Пасма стануть густішими, а стрижка виглядатиме настільки правильно й красиво, що візуально класичний боб надасть пасмам правильного об’єму.

Довгий боб

Також фахівці радять робити подовжений боб. На відміну від класичного бобу, цей варіант допускає м’які шари, втім можна зупинити свій вибір на прямому зрізі. Така довжина пасує всім.

Чубчик

Створіть чубчик в поєднанні з довгим волоссям й додайте за бажанням легкі шари. Важливо градуювати лише передню частину волосся, тоді як задня частина залишається прямо підстриженою. Таким чином, ваше обличчя отримає гарне та м’яке обрамлення, а важливою перевагою цієї зачіски є те, що за нею легко доглядати.

До слова! Є кілька зачісок та стрижок, які надають зайвого віку. Їх краще уникати й не робити старшим жінкам. Більше про це в матеріалі.