С чем носить белый костюм: идеальный аксессуар показала британская икона стиля

Известная модница Рози Хантингтон-Уайтли порадовала своих поклонников новым образом. Блондинка продемонстрировала идеальный аутфит на основе белоснежного костюма, который довершила изысканным аксессуаром.

Британская модница посетила Неделю высокой моды, на которой бренд Elie Saab представил кутюрную коллекцию для сезона весна – лето 2025, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Рози Хантингтон-Уайтли.

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Безупречный образ Рози Хантингтон-Уайтли

Для появления на шоу знаменитость выбрала белый костюм, состоящий из жакета и брюк. Блейзер Рози выбрала удлиненного кроя, расшитый золотистыми блестками по краям, на карманах и по длине рукава. Зауженные палаццо со стрелками полностью закрывали обувь на каблуках блондинки.

Рози известна своим безупречным вкусом, поэтому решила добавить нотку сексуальности благодаря верху без топа или майки, надев жакет на обнаженное тело. Впрочем, главной изюминкой ее образа стал удлиненный шарф, который она примерила на шее. Эта минималистичная деталь невероятно подходила к костюму и добавила образу роскоши.

Красавица распустила волосы и сделала насыщенный макияж с акцентом на глаза и бордовой помаде на губах. Модница на собственном примере показала, как можно стильно и легко разнообразить образ благодаря одному элементу гардероба – шарфу. Примерить такое изделие можно и к черному или серому костюму. В любом варианте этот аксессуар идеально подчеркнет look.



Модный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма инфлюенсерки



Роскошный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма инфлюенсера

Как прошел показ Elie Saab

Ливанский модельер известен кутюрными коллекциями, которые похожи на произведение искусства. Основанный в Бейруте бренд в ноябре отметил свое 45-летие. Дизайнер Эли Сааб представил в Париже платья с традиционной ручной вышивкой с бисером, лелитками, камешками и другими мелкими деталями.

Большинство платьев имели глубокие разрезы на ногах, накидки и цветочные аппликации. В коллекции прослеживалась эстетика романтизма, сосредоточена на женских линиях, бантиках, длинных перчатках и изысканных деталях.