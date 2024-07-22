Настоящая волшебница: украинская блогер повторила платье Золушки

Золушка является одной из популярных персонажей, которая часто находит воплощение в различных культурных продуктах. Косплей не является исключением.

Как известный украинский блогер и дизайнер Алина Гниденко создала платье Золушки из мультфильма Disney, смотрите на Lady 24.

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Как блогерша воссоздала образ Золушки

Украинский блогер и дизайнер Алина Гниденко занимается апсайклингом, то есть перешивает неактуальные, старые и большие вещи, делая их таким образом стильными и современными, а также косплеем – воспроизводит образы известных персонажей массовой культуры.

Так, недавно она повторила образ Золушки из мультфильма Disney и собственноручно сшила платье принцессы. Своей сказочной работой она поделилась в тикток.

Как блогер повторила образ Золушки: смотрите видео

Для того чтобы сделать наряд Золушки, девушка приобрела кольца под платье, ткань в голубых оттенках и сшила собственноручно отдельно юбку и корсет. Для нижних слоев юбки она даже использовала старую штору, чтобы создать дополнительный объем.

В результате Анастасия получила пышное голубое платье с корсетом, объемными рукавами и даже перчатками.

Образ девушки собрал более 14 тысяч лайков и множество комплиментов в комментариях.

"Ну это однозначно вааааау", "Вауууу, вам очень идет, вы прекрасна!", "Это волшебно", "Очееень красиво, вы волшебница", – писали люди.

Напомним, ранее Алина Гниденко также воспроизводила платье Эльзы, главной героини мультфильма "Ледяное сердце".