Блогер имеет "две верхние губы" после увеличения: как выглядит девушка

Бразильская блогер Ясмин Бернардес рассказала, что последние четыре года выглядит так, будто у нее две верхние губы.

Как девушка выглядит и почему имеет необычную форму губ, рассказываем далее.

К теме Невозможно узнать: девушка, что имела огромные брови, вернулась к естественному виду

Как девушка живет с "двумя верхними губами"

На своей странице в инстаграм Ясмин показала, что ее верхняя губа имеет отечный вид и когда она улыбается, кажется, что у нее их две. Все это из-за введения филлеров.

Девушка сделала инъекцию еще в 2020 году и тогда, по ее словам, она не осознавала, что что-то пошло не так.

Я заметила это через несколько месяцев, когда мои губы были полностью лишены кислоты,

– поделилась она.

После обнаружения проблемы, блогер поехала в другой город, чтобы проконсультироваться с профессионалами.

Они сказали, что в моем случае мне придется вырезать эту часть, потому что внутри больше не осталось кислоты. Сейчас это превратилось в нечто вроде фиброза,

– объясняет она.

Как выглядит девушка: смотрите видео

Сейчас Ясмин скрывает свою "вторую" верхнюю губу с помощью филлеров, но единственный способ избавиться от нее навсегда – хирургическое вмешательство.

Мне дважды делали филлеры, чтобы исправить это. Но каждый раз, когда филлер исчезает, эта ужасная часть появляется снова,

– говорит блогер.

Она также признается, что филлеры для губ – не единственная косметическая процедура, с которой у нее возникли проблемы. Ясмин также не была очень довольна удалением жира, а операция с грудными имплантами тоже пошла не по плану.