Социальные сети врут: блогер показала, как изменилась ее внешность с бьюти-фильтрами

Листание социальных сетей может быть довольно удручающим, ведь часто кажется, что знаменитости и даже знакомые люди имеют "идеальный" вид, тогда как мы так не выглядим.

К счастью же, есть блогеры, которые борются с такими тенденциями, поддерживая бодипозитив. Одной из них является Спенсер Барбоса – 21-летняя инфлюенсерка из Канады. Как девушка развенчивает фейковость и идеальность соцсетей, рассказываем дальше.

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Как блогер показывает реальную жизнь в инстаграм

Недавно Спенсер Барбоса показала, как она выглядит до и после применения бьюти-фильтров. За несколько кликов в телефоне она смогла сделать себе широкую улыбку и полный макияж.

И хотя девушка выглядит прекрасно на обоих изображениях, ее послание было четким. Не стоит воспринимать все, что можно видеть в интернете, за чистую монету.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto , який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Блогер приглашает людей прекратить редактировать свои фотографии. Она откровенно рассказала, что это положительно повлияло на ее психическое здоровье.

Как девушка выглядит до и после фильтров: смотрите фото

Моя жизнь полностью изменилась в тот день, когда я решила перестать использовать фильтры. Я не осознавала этого, но даже такие мелочи, как использование фильтров "красотыЙ в тикток, разрушали мое психическое здоровье. Поэтому попробуйте несколько дней без фильтров, без редактирования фотографий. Поверьте мне, вы заметите разницу,

– написала Спенсер.

Публикация девушки собрала более 142 тысяч лайков и кучу положительных комментариев.

"Да! Я не использую фильтры. Я думаю, что это очень вредно для меня и для других", "Я перестал использовать фильтры много лет назад. Они полностью уничтожили мою уверенность и вызвали чрезвычайную дисморфофобию. Это лучшее решение, которое я когда-либо принимал, честно говоря", "Я всегда редактировал свои фотографии для инстаграм, но со временем перестал. Это было трудно, но я не использую никаких фильтров более года! Это действительно помогает!", – писали люди.