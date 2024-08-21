Невероятный объем от корней: как сделать эффектную "укладку русалочки"
Источник:@daru.una
Эффектную укладку можно сделать, приложив минимум усилий. Так, блогер поделилась способом самой легкой прически – "укладка русалочки".
В сети блогер показала и описала пошаговую инструкцию, как повторить укладку, и сразу продемонстрировала результат. Она добавила, что такая прическа также удобна, поскольку волосы надо заплетать на ночь.
Интересно Королевский стиль: блогер показала, как воспроизвести прическу Рейениры Таргариен из "Дома дракона"
Как повторить "укладку русалочки"
Блогерша в сети рассказала, что на просторах тиктока наткнулась на "укладку русалочки" и решила ее повторить. Так, она дала подробную инструкцию, как ее сделать:
- Прочесать волосы и разделить пополам. Чтобы другая половина волос не мешала, ее можно зафиксировать заколкой или резинкой. Волосы можно делить как на ровный центральный пробор, так и зигзагом.
- Увлажнить волосы водой. Важно на этом этапе слегка намочить волосы.
- Зачесать волосы наперед.
- Поделить волосы на 3 равных части и заплести обычную косу. Заплетать ее стоит максимально близко к голове и туго, чтобы пряди хорошо держались.
- Косу зафиксировать резинкой.
- Повторить тот же алгоритм с другой половиной волос.
Как сделать "укладку русалочки": смотрите видео
Блогер также дала несколько рекомендаций, чтобы укладка действительно была красивой. Во-первых, косички надо заплетать на ночь, а потому увлажнять их надо слегка, ведь они могут не успеть высохнуть до утра. Если же косички заплетать только на несколько часов, то стоит обязательно использовать стайлинг – без него долго завиток не продержится.
Во-вторых, чтобы локоны были равномерными, волосы надо стараться делить поровну. Речь идет не только о разделении пополам, но и о прядях внутри косы. Что же касается пробора, то блогерша советует экспериментировать с различными способами, чтобы найти свой идеальный.
Блогерша также заметила, что такая укладка имеет множество преимуществ.
Первое – это очень легко. Для тех, кто, как и я, не умеет заплетать "колоски", этот вариант – просто супер, ведь заплестись очень легко. Второе – с этими косичками очень удобно спать. Третье – с таким способом волны начинаются у корней, что делает прическу суперобъемной,
– подчеркнула девушка.
Как выглядит "укладка русалочки", если заплести косы на ночь: смотрите видео
К слову, пользователям сети очень понравилась такая укладка. Немало девушек призналось, что также будут повторять такой способ, даже – на коротких волосах.