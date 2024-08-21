Каждый вечер ела десерт: девушка рассказала, как похудела на 11 килограммов без экстремальных ограничений

Многие думают, что похудение – это сложно, ведь нужно все время придерживаться строгой диеты и много тренироваться.

Однако одна фитнес-блогерка, которая сбросила самостоятельно 11 килограммов, доказывает, что все, что нужно, – это реалистичное изменение распорядка. Подробнее, о том, как девушка похудела, рассказываем далее.

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Как девушка похудела без ограничений

Изабель Моррис, которая имеет около 110 000 подписчиков в инстаграм, известна тем, что дает советы по фитнесу. Она регулярно делится полезной информацией и собственным прогрессом.

Так, недавно девушка рассказала, как ей удалось похудеть и привести тело в тонус. В откровенном ролике Изабель продемонстрировала собственные изменения.

Я чувствовала себя вялой, медленной и просто не слишком уверенной в своем теле, поэтому я довольна изменениями, которые сделала,

– говорит она.

В общем блогерша потеряла за 15 месяцев более 11 килограммов. Можно с уверенностью сказать, что теперь ее живот гораздо фактурнее, и она выглядит фантастически.

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Однако инфлюенсерка сделала это без экстремальных диет. Она не отказывала себе в любимой еде. Зато Изабель нашла более практичный подход к фитнесу и питанию.

Как девушка изменилась: смотрите видео

В частности, девушка потребляла белок в больших объемах. Она объясняет, что дефицит калорий имеет решающее значение при похудении, но не из-за уменьшения потребления пищи. Изабель выбрала низкокалорийную пищу, наполненную белками, благодаря чему она оставалась сытой и бодрой в пределах своих калорий.

В то же время она позволяла себе каждый вечер наслаждаться десертом и имела более свободную диету на выходных.

Кроме того, девушка делала силовые тренировки. Она регулярно посещает спортзал четыре – пять раз в неделю, посвящая время поднятию веса, чтобы терять жировую массу, но не мышцы.

Однако не меньшее внимание она уделяет кардиотренировкам. Изабель ставит себе цель делать от 8 тысяч до 10 тысяч шагов в день, а также делать два – четыре раза в неделю кардиотренировки.

Девушка говорит, что главное в похудении – это последовательность и терпение. Несколько недель или даже месяц Изабель не наблюдала никаких изменений на весах, но она уверена, что крайне важно придерживаться распорядка, чтобы увидеть результаты в долгосрочной перспективе.