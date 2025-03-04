Бьянка Балти сейчас проходит лечение рака яичников, пишет 24 Канал. Из-за химиотерапии она потеряла волосы. Ранее женщина надевала парик, впрочем сейчас выходит в свет без него на различные события. Без парика модель решила прийти на светскую вечеринку Vanity Fair.

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Бьянка Балти на вечеринке Vanity Fair

Супермодель решила перестать прятать реальные последствия от страшного недуга, поэтому больше не носит парики. Своим поступком звезда поддерживает женщин, которые сейчас тоже проходят химиотерапию и лечение от онкологических заболеваний.

На модной вечеринке Vanity Fair Бьянка Балти вышла в невероятном кремовом платье от бренда Fendi с полупрозрачным топом, который спадал на рукава как накидка и шелковой юбке длины макси на высокой посадке.

Итальянка довершила образ драгоценными украшениями от бренда Bulgari с синими камнями. Она надела браслет и кольцо, впрочем серьги не примеряла. Бьянка даже макияж сделала едва заметный. Визажисты нанесли на лицо только тональную основу и легко подкрасили ресницы и нанесли на губы коричневую помаду.

Бьянка Балти на вечеринке после Оскара: смотрите видео

Новостью о заболевании раком Бьянка Балти шокировала миллионы поклонников еще в середине сентября. В больницу она обратилась из-за сильной боли внизу живота. Обследование выявило неутешительный вердикт – у модели был рак яичников третьей стадии. В октябре прошлого года она начала курс химиотерапии, который недавно завершился.