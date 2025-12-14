В фокусе – бархатные брюки, которые набирают обороты среди модниц, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. После многих лет забвения они возвращают себе статус с антитрендовых – на главную вещь сезона.

Почему бархатные брюки заменят джинсы?

Дизайнеры активно включали бархатные брюки в свои коллекции, поэтому они имеют все шансы заменить любимые джинсы. Среди самых популярных цветов – глубокий вишневый или теплый коричневый. Оба варианта привлекают к себе внимание и создают поле для различных стилизаций.



Бархатные брюки возвращаются в моду / Фото Elle

Разнообразие фасонов также стало больше. Актуальными будут свободные палаццо, богемные шаровары и приталенные модели, похожие на леггинсы. Такая универсальность делает тренд пригодным для вечерних образов и повседневных комбинаций.

Сочетать бархатные брюки можно с трикотажными топами, водолазками, объемными свитерами или мягкими кардиганами, которые подчеркнут блеск ткани. Для структурности стоит выбрать жакет, который осовременит эстетику брюк из 90-х годов.



Бархатные брюки возвращаются в моду / Фото Elle

Для вечера лучшим выбором станут сапоги на каблуке или остроносые туфли-лодочки, а для дневных выходов хорошо подойдут мягкие лоферы или сандалии. Стилисты отмечают, что финальным штрихом станут золотые украшения, сумки-мешочки или сатиновые клатчи, которые подчеркнут бархат.

Брюки прекрасно будут смотреться в паре с изысканными корсетами и топами, поэтому их смело можно примерить на Новый год.

А еще в этом сезоне ворвался в моду довольно интересный тренд на свитер, пишет Cosmopolitan. Европейские модницы увлеклись свитерами с вышивкой животных, которые напоминают детство. Настроение этим свитерам задали культовые свитера от Ralph Lauren с мишками, которые всегда становятся символом зимнего сезона. Впрочем, этого года тренд пошел еще дальше, поэтому свитера украшают различные собачки и другие животные.

Какие еще модные новинки стоит знать?