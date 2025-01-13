Вельветовые брюки – самый большой тренд зимы 2025: подборка стильных примеров

Сколько бы мы ни говорили о функциональных джинсах, утепленных лосинах на зиму или классических палаццо, брюки из теплого вельвета являются довольно востребованным элементом гардероба именно в холодное время. Европейские модницы уже активно их добавляют в свои образы, поэтому мы тоже советуем обратить на них внимание.

Все девушки любят красивую, но комфортную одежду, пишет 24 Канал. Вельветовые брюки полюбили благодаря тому, что они мягкие, приятные на ощупь и хорошо стилизуются с любыми вещами.

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Брюки из вельвета – тренд 2025 года

Еще с начала зимы fashion-издания пестрели материалами о возвращении в моду вельветовых брюк, поэтому их точно стоит добавить в свой гардероб, потому что нас ждет не только еще 2 месяца холодной зимы, но и довольно прохладный март.

Некоторое время брюки из вельвета считались антитрендом. Они были на пике популярности в нулевых, а потом как-то внезапно исчезли давая первенство брюкам из экокожи. Теперь же вельветовые брюки являются выгодной альтернативой джинсам.

Дизайнеры вернули в моду современные версии вельветовых брюк, которые можно носить на повседневную жизнь или в выходные дни. Выбирая брюки в классических цветах, вы их можете легко совместить с базовыми гольфами, красивыми свитерами с вязаными косичками, интересными лонгсливами или даже клетчатыми рубашками.

Для образов выходного дня вельветовые брюки можно стилизовать вместе с изысканными блузами с бантами или жабо, или минималистичными вариантами в белом, или дорогом насыщенном ярком цвете.

Вельветовые брюки хорошо сочетаются со всеми видами верхней одежды – от пуховика до дубленки, шубы или утепленного пальто. Вместе с тем, они без проблем стилизуются с ботинками челси, уггами на высокой подошве или остроносыми сапогами на каблуках.

К самым популярным цветам вельветовых брюк принадлежит черный и коричневый. Именно такие варианты чаще всего выбирают для себя модницы. Выбирать можете над фактурой, поскольку вельвет может быть мелким или объемным. Здесь уже стоит полагаться на собственные предпочтения.

На самом деле вельветовые брюки являются классикой, о которой мы на длительное время забыли. Но если приобрести их, то вы точно не пожалеете о такой покупке. В своих коллекциях вельветовые брюки представили немало известных брендов, поэтому вы точно не прогадаете с выбором наряда, которое считается в этом сезоне трендовым.