Как купить брюки без примерки: 3 способа, которые определят, что они вам подходят

Не всегда в магазинах есть время на примерку брюк. Иногда у нас самих есть мало времени, а иногда очередь бывает очень большая, поэтому не хочется в ней стоять слишком долго. Купить брюки можно не только по правильному размеру, который вы носите, но и дополнительно проверить с помощью нескольких методов.

Этими способами пользуются многие, поэтому можете не переживать, что они вам не подойдут, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой. Просто найдите в магазине свой размер и убедитесь, что они точно на вас хорошо сядут.

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Как купить брюки без примерки

Первый вариант. Зажмите руку в кулак и вставьте в штаны. Если рука заходит хорошо, ничего не висит и не давит – тогда это ваш размер.

Второй вариант. Оберните штаны вокруг шеи и соедините их. Довольно интересный факт, но этот лайфхак соответствует размеру талии. Если все хорошо сошлось, тогда штаны вам подходят. Если же вам трудно их соединить до конца, или остается много ткани, тогда они слишком малы, или слишком большими.

Третий вариант. Чтобы понять, что вы выбрали правильную длину – растяните штаны с двух концов руками. Таким образом вы сможете понять, как они будут сидеть по ноге и не будут или слишком короткими, или слишком длинными.

Лайфхак с выбором брюк: смотрите видео

Эти советы являются достаточно простыми, поскольку в магазине вам не понадобятся никакие измерительные предметы. А вот для заказа джинсов онлайн обратите внимание на свой размер. Не всегда джинсы или брюки соответствуют тому размеру, что вы носите, поэтому внимательно ознакомьтесь с размерной сеткой бренда, потому что у каждой марки она может быть другой.

Важно также учесть состав джинсов. Если они из хлопка, то тянуться не будут, если же в составе есть эластан, тогда они будут растягиваться.