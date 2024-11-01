Самые красивые челки 2024 года: подборка причесок, которые подходят всем

Большинство женщин боятся стричь челки, поскольку боятся, что они не совсем подойдут им. Также играет роль и уход за ней, поскольку челке таки придется уделить внимание и уложить ее, чтобы она выглядела хорошо. Для тех, кто хочет освежить прическу, рассказываем о самых популярных вариантах.

Челка способна подчеркнуть преимущества внешности, пишет 24 Канал. Стрижка с челкой становится красивее, поэтому рекомендуем выбрать для себя один из самых актуальных вариантов этого года.

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Челка шторка челка шторка

Такая челка создает эффект легкости, очерчивая весь образ. Этот вариант челки убирает несколько лишних лет и даже омолаживает. Когда эта челка правильно подстрижена, то подходит абсолютно всем. Она подходит к любой форме лица и структуре волос. Именно такая челка является самой универсальной в 2024 году.

Рваная челка

Рваная челка отрастает практически незаметно и красиво смотрится с любой длиной волос. Она подчеркивает глаза, брови и скулы, делая лицо таким выразительным, что макияж вам не понадобится. Такую челку не стоит стричь идеально ровно, потому что именно удлиненные пряди добавляют прическе легкости и минимального шика.

Удлиненная челка

Такой вариант челки идеально смотрится с длинными волосами. Она скрывает мелкие морщинки и прыщи, позволяет скорректировать форму лица при необходимости и хорошо смотрится на женщине любого возраста.

Плюс такой челки в том, что она позволяет обходиться без классической укладки. Достаточно лишь свободные пряди у лба причесать у лба и уложить расческой.

Прямая челка

Этот вариант челки до сих пор носят женщины. Выглядит она не совсем устарело, если не подстригать ее ровно "под линейку". Прямая челка добавляет образу легкости, романтичности и способна убрать лишний возраст. Такая челка подходит всем девушкам, которые имеют высокий лоб.