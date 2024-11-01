Чубчик здатен підкреслити переваги зовнішності, повідомляє 24 Канал. Стрижка з чубчиком стає красивішою, тому рекомендуємо обрати для себе один із найактуальніших варіантів цього року.

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Чубчик шторка

Такий чубчик створює ефект легкості, окреслюючи увесь образ. Цей варіант чубчика прибирає кілька зайвих років та навіть омолоджує. Коли він правильно підстрижений, то пасує абсолютно всім. Чубчик личить до будь-якої форми обличчя й структури волосся та є найуніверсальнішим у 2024 році.

Рваний чубчик

Рваний чубчик відростає практично непомітно і красиво виглядає з будь-якою довжиною волосся. Він підкреслює очі, брови й вилиці, роблячи обличчя таким виразним, що макіяж вам не знадобиться. Такий чубчик не варто стригти ідеально рівно, бо саме подовжені пасма додають зачісці легкості й мінімального шику.

Подовжений чубчик

Такий варіант чубчика ідеально виглядає з довгим волоссям. Він приховує дрібні зморшки та прищі, дозволяє скорегувати форму обличчя за потреби й добре виглядає на жінці будь-якого віку.

Плюс такого чубчика в тому, що він дозволяє обходитися без класичного укладання. Достатньо лише вільні пасма біля чола причесати та укласти гребінцем.

Прямий чубчик

Цей варіант чубчика ще досі носять жінки. Виглядає він не зовсім застаріло, якщо не підстригати його рівно "під лінійку". Прямий чубчик додає образу легкості, романтичності та здатен прибрати зайвий вік. Такий чубчик підходить всім дівчатам, які мають високий лоб.