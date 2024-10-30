Короткі стрижки залишаються популярними завдяки своїй універсальності та практичності, пише Cosmopolitan. Коротка зачіска може підкреслити індивідуальність, а щоб надихнутися ідеями, пропонуємо переглянути сучасні ідеї.

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Піксі з бічним проділом

Ця коротка зачіска виглядає строго та водночас елегантно. Вона прекрасно увиразнює риси обличчя та не вимагає витрат часу на догляд та укладку. Щоб повторити таку стрижку, потрібно попросити майстра зробити волосся коротшим на скроні та потилиці й залишити довшим угорі.

Флаппер боб

Ця зачіска точно додасть образу унікальності та родзинки. Довжина зачіски повинна бути до середини щік чи трохи вище лінії нижньої щелепи. Щоб зачіска була бездоганною – подбайте про відполірований блиск волосся.

Cub cut

Раніше в моді була хайпова зачіска wolf cut. Новий варіант стрижки – коротший, не настільки текстурний з гранжевим вайбом 90-х років. Ця стрижка є досить примітною та потребує постійних візитів до майстра, щоб скорегувати форму та довжину.

Ці 3 варіанти коротких зачісок є найпопулярнішими, втім не забувайте про широчезне різноманіття стрижки боб та каре, які також мають чудовий та стильний вигляд.