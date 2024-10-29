Ця форма стрижки здатна забезпечити неймовірний ефект, пише Lady 24. Якщо у вас тонке волосся, то зачіска подарує неймовірний об’єм.

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Стрижка kitty cut – хіт осені

Деякі користувачі вважають, що стрижка kitty cut отримала назву через схожий вигляд волосся й дещо незграбного вигляду котячої шерсті.

Ідея ультрамодної зачіски полягає в тому, щоб зробити плавні переходи між пасмами різної довжини. Завдяки цьому техніка надає волоссю додаткового об’єму. Підстригають волосся до рівня ключиць.



Стильні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Якщо ж волосся густе та важке, то така стрижка лише полегшить його й додасть образу легкості та невимушеності. Стилісти кажуть, що стрижка kitty cut підкреслює очі та вилиці й вдало відвертає увагу від недоліків зовнішності.

Укладати волосся можна за допомогою фена, стайлера, плойки чи просто завдяки висушуванню природним методом. Стрижка гарно пасує брюнеткам, оскільки підкреслює їхнє обличчя, а от блондинок вона освіжає.



Модні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Волосся підстригається шарами, щоб додати об'єму та текстури, а кінчики часто залишають трохи "рваними" або підстриженими під кутом, що додає образу невимушеності.



Стильні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest



Актуальні зачіски на осінь 2024 / Фото Pinterest

Kitty cut підходить для багатьох типів обличчя, оскільки завдяки своїм легким шарам і текстурі допомагає візуально скорегувати форму. Це універсальна стрижка для тих, хто хоче створити стильний образ.