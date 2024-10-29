Эта форма стрижки способна обеспечить невероятный эффект, пишет Lady 24. Если у вас тонкие волосы, то прическа подарит невероятный объем.

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Стрижка kitty cut – хит осени

Некоторые пользователи считают, что стрижка kitty cut получила название из-за похожего вида волос и несколько угловатого вида кошачьей шерсти.

Идея ультрамодной прически заключается в том, чтобы сделать плавные переходы между прядями разной длины. Благодаря этому техника придает волосам дополнительный объем. Подстригают волосы до уровня ключиц.



Стильные прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Если же волосы густые и тяжелые, то такая стрижка только облегчит их и придаст образу легкости и непринужденности. Стилисты говорят, что стрижка kitty cut подчеркивает глаза и скулы и удачно отвлекает внимание от недостатков внешности.

Укладывать волосы можно с помощью фена, стайлера, плойки или просто благодаря высушиванию естественным методом. Стрижка хорошо подходит брюнеткам, поскольку подчеркивает их лицо, а вот блондинок она освежает.



Модные прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Волосы подстригаются слоями, чтобы добавить объема и текстуры, а кончики часто оставляют немного "рваными" или подстриженными под углом, что придает образу непринужденности.



Стильные прически на осень 2024 / Фото Pinterest



Актуальные прически на осень 2024 / Фото Pinterest

Kitty cut подходит для многих типов лица, поскольку благодаря своим легким слоям и текстуре помогает визуально скорректировать форму. Это универсальная стрижка для тех, кто хочет создать стильный образ.