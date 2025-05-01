Что лучше для волос – бигуди или плойка: ответ надо знать всем

Простоволосым девушкам иногда для разнообразия хочется изменить образ и создать кудри, но без ущерба прядям. Чтобы создать красивые завитки, можно воспользоваться многими средствами, но самыми популярными из них являются бигуди или плойка. Что лучше использовать для волос – читайте дальше.

Волнистые волосы способны автоматически улучшить настроение, поэтому такую прическу даже полезно создавать для простой смены своего образа, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media.

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Для того, чтобы определить, что лучше всего подходит для волос, расскажем о преимуществах и недостатках каждого средства – бигуди и плойки.

Преимущества и недостатки бигудей

Они имеют мягкое воздействие на волосы. Некоторые разновидности не требуют нагревания, поэтому это минимизирует риск повреждения волос. Завитки, которые созданы бигудями выглядят естественнее, а многообразие форм и размера позволит создать именно тот эффект, который вам нужен. Преимуществом бигуди является и то, что они доступны по цене и продаются во многих магазинах.

Среди основного недостатка бигудей – время на создание прически. Иногда для создания красивых локонов, с бигудями придется спать всю ночь, до утра. В определенных случаях их может быть неудобно носить на голове, особенно тогда, когда хочется быстро сделать прическу.

Преимущества и недостатки плойки

С помощью плойки можно быстро создать завитки. Современные плойки оснащены регулировкой температуры, имеют керамическое покрытие и защищают от перегрева и тому подобное. Плойкой удобно пользоваться, а различные конусные девайсы позволят создать различные виды завитков.

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Среди основного недостатка – возможное повреждение волос. При неправильном использовании плойка может повредить и пересушить волосы. Именно поэтому обязательно нужно наносить термозащиту на пряди.

Плойка является более дорогой, чем бигуди, поэтому качественная вещь может стоить немало. В определенных случаях, завитки от плойки могут иметь несколько искусственный вид.

К слову! Если вы красите волосы в домашних условиях, то краска может остаться на теле. Как убрать краску для волос с лица и рук – рассказали в нашем материале.

Что именно выбрать – бигуди или плойку, – это индивидуальный выбор каждого человека. Бигуди подойдут тем, кто хочет мягкие волны, а вот плойка подойдет тем, кто хочет быстро создать прическу без лишних усилий.