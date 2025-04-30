В этом году в моде естественная красота с акцентом на густых и здоровых волосах, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. В моду войдут инновации для текстурированных волос, которые позволят отшлифовать естественные цвета волос на разной длине. Челка также будет в центре внимания в 2025 году, а еще невероятные оттенки локонов, которые придадут особую глубину.

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Стилисты определили все главные прически, стрижки и цвета волос, которые мы будем видеть до конца этого года.

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Цвет Raffia blonde

Весенним трендом в окрашивании волос остается блонд цвета рафии. Специалисты говорят, что этот цвет обещает быть самым дорогим светлым цветом волос в 2025 году. Этот многотональный вариант имеет плетеную текстуру и сложный характер, поэтому выглядит довольно особенно. Чтобы сохранить красоту волос, используйте питательные маски и качественные шампуни.

Волнистое миди

Такая стрижка последний раз была вирусной еще в 2022 году, а теперь снова возрождается в трендах. Волнистые и текстурированные формы средней длины возглавят тренды стрижки боб в 2025 году. Укладывать прическу стоит мягкими и небрежными волнами с помощью текстурирующего спрея, который придаст объема.

Локоны XXL

В этом году в моде будет больше выразительности для вьющихся волос. Естественная текстура вьющихся волос у девушек может выглядеть невероятно красиво, особенно тогда, когда волосы длинные и густые.

Рыжий цвет

Медные оттенки хоть и выглядят смело, но прекрасно подойдут для всех, кто хочет изменить свой внешний вид. Некоторые могут считать медные оттенки устаревшим трендом в окрашивании, этом году они вернулись в повестку дня и являются неприхотливыми в уходе. Кроме того, они подходят к различным тонам кожи.

Подсолнечный блонд

Золотистые тона останутся в тренде в 2025 году. Если вам не нравится чистый блонд или мелирование, тогда советуем обратить внимание на этот красивый тон. Теплый тон сделает волосы здоровыми на вид и блестящими.

В этом году в моде также стрижка, которую совсем не надо укладывать. Стрижка подходит для любой формы лица, легко сочетается с челкой и хорошо смотрится на волнистых волосах. Как выглядит модная прическа – читайте в нашем материале.