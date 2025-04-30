Цього року в моді природна краса з акцентом на густому та здоровому волоссі, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. У моду увійдуть інновації для текстурованого волосся, які дозволять відшліфувати природні кольори волосся на різній довжині. Чубчик також буде в центрі уваги у 2025 році, а ще неймовірні відтінки локонів, які нададуть особливої глибини.

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Стилісти визначили всі головні зачіски, стрижки й кольори волосся, які ми будемо бачити до кінця цього року.

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Колір Raffia blonde

Весняним трендом у фарбуванні волосся залишається блонд кольору рафії. Фахівці кажуть, що цей колір обіцяє бути найдорожчим світлим кольором волосся у 2025 році. Цей багатотональний варіант має плетену текстуру й складний характер, тож виглядає доволі особливо. Щоб зберегти красу волосся, використовуйте живильні маски та якісні шампуні.

Хвилясте міді

Така стрижка востаннє була вірусною ще у 2022 році, а тепер знову відроджується в трендах. Хвилясті й текстуровані форми середньої довжини очолять тренди стрижки боб у 2025 році. Укладати зачіску варто м’якими й недбалими хвилями за допомогою текстуруючого спрею, який додасть об’єму.

Локони XXL

Цього року в моді буде більше виразності для кучерявого волосся. Природна текстура кучерявого волосся у дівчат може виглядати неймовірно красиво, особливо тоді, коли волосся довге та густе.

Рудий колір

Мідні відтінки хоч і виглядають сміливо, але чудово підійдуть для всіх, хто хоче змінити свій зовнішній вигляд. Дехто може вважати мідні відтінки застарілим трендом у фарбуванні, цього року вони повернулися до порядку денного та є невибагливими у догляді. Окрім того, вони пасують до різних тонів шкіри.

Соняшниковий блонд

Золотисті тони залишаться в тренді у 2025 році. Якщо вам не подобається чистий блонд чи мелірування, тоді радимо звернути увагу на цей красивий тон. Теплий тон зробить волосся здоровішим на вигляд й блискучим.

Цього року в моді також стрижка, яку зовсім не треба укладати. Стрижка підходить для будь-якої форми обличчя, легко поєднується з гривкою та добре виглядає на хвилястому волоссі. Як виглядає модна зачіска – читайте в нашому матеріалі.