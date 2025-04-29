У новому сезоні завжди хочеться додати цікавих трендів у зачісках, щоб продемонструвати на собі красивий образ, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Читайте також Зачіски, які старять: як не можна виглядати жінкам після 50 років

Британський стиліст з фарбування Мікела Баццолі розповів про найцікавіші зачіски й кольори волосся, які варто застосувати в літніх трендах зачісок – від бобу до шеггі.

Стрижка супермоделі

У моді буде сучасна зачіска для довгого волосся, яка легко обрамляє волосся й виглядає як стрижка супермоделі. Зачіска має м’яко підняті шари й підходить для природного, блискучого руху й додає пасмам густоти й об’єму по всій довжині. Зачіска є ідеальною для тих, хто хоче зберегти довге волосся цього літа й надати волоссю свіжого та сучасного вигляду.

Розкішний боб

Якщо ви хочете зробити цього літа коротку стрижку, то виберіть зачіску боб. Цього сезону в моді розкішний боб. Це позачасовий, стильний варіант, який ідеально підійде для літа. Розкішний боб надає волоссю дорогого й пишного вигляду, тож підійде для волосся з тонкою текстурою.

Шеггі

Ця зачіска була в моді кілька останніх місяців, а тепер знову повертається в моду. Стрижка зосереджена на текстурах й має ретро-хвильки. Універсальний стиль підходить до будь-якого типу й текстури волосся й робить її однією з найстильніших стрижок на літо. Зачіска має неймовірний вигляд на прямому, хвилястому чи кучерявому волоссю й підходить для тих, хто не потребує особливого догляду.

Цього року в моді також стрижка, яку зовсім не треба укладати. Стрижка підходить для будь-якої форми обличчя, легко поєднується з гривкою та добре виглядає на хвилястому волоссі. Як виглядає модна зачіска – читайте в нашому матеріалі.