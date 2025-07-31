После стирки или длительного пребывания вещей в шкафу, одежда может не совсем хорошо пахнуть, а вещи могут отдавать затхлостью. Убрать неприятный аромат можно благодаря подручным средствам.

Часто источником плохого запаха являются грибки плесени и бактерии, которые размножаются внутри барабана, пишет 24 Канал со ссылкой на Униан. Чтобы этого не произошло, после каждой стирки барабан надо оставлять на проветривание, чтобы помешать накоплению влаги.

Читайте также Что означают пометки для стирки на одежде

Как вывести неприятный запах из одежды?

Прекрасно помогает вывести затхлый запах самодельный раствор. Нужно взять воду и белый уксус в соотношении 1:1. Две жидкости надо смешать и влить в пульверизатор. Тогда средством опрыскать одежду и полотенца, оставив просушиться на день на свежем воздухе. Это нужно сделать для того, чтобы из ткани выветрился уксус.

Второе вещество тоже поможет, но уже без заметного резкого запаха. В стакане воды нужно развести столовую ложку лимонного сока, смешать и опрыскивать локально – на подмышки, внутреннюю сторону носков или одежды.

От плохого запаха может спасти обычная сода. Одежду или полотенца нужно бросить в пакет и посыпать сверху порошком, а дальше встряхнуть и оставить на 10 минут. После указанного времени надо достать ткань и встряхнуть соду.

Советы, которые помогут вывести затхлый запах / Фото Pexels

В противном случае можно сделать раствор для опрыскивания. Понадобится сода и уксус в одинаковой пропорции. Результат станет заметным уже через 5 минут.

Для ароматизации одежды можно воспользоваться несколькими каплями эфирного масла лаванды, лимона или грейпфрута, которые нужно перемешать с водой. Просто опрыскайте вещи, чтобы приобрели хороший аромат.

К слову, в Украине нельзя возвращать в магазин нижнее белье, чулочно-носочные изделия, товары по индивидуальному заказу и перчатки.

С одежды или полотенец затхлый запах можно вывести очень простым методом. Стоит только повесить вещи на весь день на балкон. От плохого аромата поможет свежий воздух и солнечный свет, поскольку ультрафиолетовые лучи убивают бактерии, которые выделяют неприятный запах.