Весной всегда хочется обновить свой гардероб и добавить свежие новинки в свои образы, пишет 24 Канал. Чтобы разнообразить образы, рекомендуем выбрать брюки, которые станут отличной альтернативой джинсам.

Смотрите также Какую верхнюю одежду купить весной: 5 лучших вариантов

Вельветовые брюки

Уже несколько месяцев подряд стилисты пытаются внедрить вельветовые брюки в наш гардероб. Они идеальны для зимнего ношения, впрочем в марте тоже идеально подойдут для создания интересных аутфитов. Делайте на начало ставку на классические цвета, а при желании – выбирайте что-то яркое.



Стильные брюки на весну 2025 / Фото Pinterest

Палаццо

Брюки палаццо являются базой, которая должна быть в гардеробе у каждой девушки. Для тех, кто имеет один классический вариант в черном цвете, стоит пополнить список белоснежными или кремовыми палаццо. Для офисных аутфитов приобретите серые брюки, которые легко сочетаются с серым жакетом и создадут замечательный и стильный look.



Стильные брюки на весну 2025 / Фото Pinterest

Карго

Модные брюки карго были трендовыми несколько сезонов, а потом их популярность начала угасать. Очевидно, дизайнеры решили продолжить актуальность кэжуальных брюк с большими карманами, поэтому создали новые коллекции со штанами-парашютами, вдохновляясь эстетикой нулевых.



Стильные брюки на весну 2025 / Фото Pinterest

Кроме этих штанов, делайте ставку на цветной деним. Хорошо смотрятся джинсы белого, серого или черного цвета. Для тех, кто любит зауженные варианты, могут выбирать брюки-сигареты со стрелками, которые прекрасно сочетаются с лоферами или туфлями.