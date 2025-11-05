Забудьте о черной туши: в моду вошел другой цвет, который уже всех покорил

Черная тушь – это классика, которая всегда была актуальной. Годами черный цвет туши был культовым и вневременным, однако в этом году в моду входит другой цвет.

На первый план выходит коричневая тушь, которую уже начинают активно добавлять в свои косметички модницы, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Почему коричневая тушь стала трендовой?

Новое поколение любит экспериментировать, поэтому выбирает коричневую тушь, которая подчеркивает взгляд, но не перегружает его. Хейли Бибер, София Ричи и Памела Андерсон на Met Gala 2025 демонстрировали свой подход к простому макияжу, который теперь начинает набирать обороты.

Девушки выбирают коричневую тушь благодаря ее универсальности. Она хорошо смотрится на светлой и загорелой коже и прекрасно подходит к любому цвету глаз.

Иногда черная тушь может быть слишком контрастной, а вот коричневая создаст мягкий переход, поэтому лицо будет выглядеть отдохнувшим. Для зрелой кожи коричневая тушь подходит идеально – не подчеркивает морщины возле глаз и не осыпается.

Шоколадный оттенок выгодно подчеркивает зеленые и голубые глаза, а холодные тона добавляют особой глубины карим глазам. Тушь, которая гармонично завершает образ считается новой формой роскоши.

Когда мир постепенно отказывается от насыщенного макияжа, то коричневая тушь – идеальный вариант вместо черной. Даже если вам не хочется отказываться от классической черной туши, добавьте в свою косметичку коричневый оттенок, который будет разнообразить ваши мейки.

Подчеркнуть макияж с коричневой тушью можно благодаря нескольким помадам, по которым фанатеют все женщины, пишет In Journal. Этой осенью в моде винные, коричневые, карамельные, красные и сливовые оттенки помады.

