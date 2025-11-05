Забудьте про чорну туш: в моду увійшов інший колір, який вже всіх підкорив
- Коричнева туш стає популярною завдяки своїй універсальності та здатності підкреслювати погляд без перевантаження.
- Вона підходить для будь-якого кольору очей і шкіри, створюючи м'які переходи, які роблять обличчя більш відпочилим.
Чорна туш – це класика, яка завжди була актуальною. Роками чорний колір туші був культовим та позачасовим, однак цього року в моду входить інший колір.
На перший план виходить коричнева туш, яку вже починають активно додавати у свої косметички модниці, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.
Чому коричнева туш стала трендовою?
Нове покоління любить експериментувати, тому обирає коричневу туш, яка підкреслює погляд, але не перевантажує його. Гейлі Бібер, Софія Річі та Памела Андерсон на Met Gala 2025 демонстрували свій підхід до простого макіяжу, який тепер починає набирати обертів.
Дівчата обирають коричневу туш завдяки її універсальності. Вона гарно виглядає на світлій та засмаглій шкірі й чудово підходить до будь-якого кольору очей.
Часом чорна туш може бути занадто контрастною, а от коричнева створить м’який перехід, тож обличчя виглядатиме відпочилим. Для зрілої шкіри коричнева туш підходить ідеально – не підкреслює зморшки біля очей й не обсипається.
Шоколадний відтінок вигідно підкреслює зелені та блакитні очі, а холодні тони додають особливої глибини карим очам. Туш, яка гармонійно завершує образ вважається новою формою розкоші.
Коли світ поступово відмовляється від насиченого макіяжу, то коричнева туш – ідеальний варіант замість чорної. Навіть якщо вам не хочеться відмовлятися від класичної чорної туші, додайте до своєї косметички коричневий відтінок, який буде урізноманітнювати ваші мейки.
Підкреслити макіяж з коричневою тушшю можна завдяки кільком помадам, за якими фанатіють всі жінки, пише In Journal. Цієї осені в моді винні, коричневі, карамельні, червоні та сливові відтінки помади.
Які помилки в макіяжі старять?
Щільне тональне покриття та неправильний контуринг можуть підкреслити недоліки на обличчі.
Застарілі брови та темний контур із світлою помадою створюють неприродний та старіючий вигляд.
Часті питання
Чому коричнева туш стала популярною?
Коричнева туш підкреслює погляд, але не перевантажує його, створюючи м'який перехід. Це робить обличчя виглядати відпочилим та ідеально підходить для зрілої шкіри – туш не підкреслює текстуру й не обсипається.
Які переваги коричневої туші порівняно з чорною?
Коричнева туш є універсальною – вона гарно виглядає на світлій та засмаглій шкірі, підходить до будь-якого кольору очей і створює менш контрастний вигляд, ніж чорна туш.
Які відтінки помад рекомендується використовувати з коричневою тушшю?
Для підкреслення макіяжу з коричневою тушшю рекомендується використовувати помади винних, коричневих, карамельних, червоних та сливових відтінків, які є в моді цієї осені.