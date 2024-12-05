Самый модный пуховик зимы: как он выглядит и с чем его носить

Черный пуховик – это база, которая никогда не выйдет из моды. Такая верхняя одежда – это мастхэв в гардеробе каждой женщины. Зимой нам точно не обойтись без теплой куртки, поэтому предлагаем интересные стилизации, которые точно вам могут понравиться.

Зимой мы имеем широкий выбор верхней одежды – утепленные пальто, дубленки, шубы или бомберы, пишет 24 Канал. Но самым популярным остается пуховик, который является неотъемлемым элементом гардероба.

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Когда на улице будет сильный мороз, то спасти от него сможет только теплый пуховик. Это основа зимнего гардероба, поэтому без этой верхней одежды нам не обойтись. Черный пуховик можно носить во многих вариациях. Этот цвет никогда не выйдет из моды, поэтому надо правильно и грамотно научиться его носить, чтобы это не было скучно.

С чем носить черный пуховик

В моде в этом году различные фасоны курток – модели оверсайз, с поясом, укороченные, удлиненные или лакированные. Чтобы создать базовый образ, к этим курткам подойдут всевозможные повседневные вещи, обувь и головные уборы. Благодаря черным джинсами, брюками или лосинам можно создать монохромный аутфит, который всегда будет модным.

Но со временем такой образ может надоесть, поэтому надо обратить внимание на другие сочетания с добавлением ярких элементов гардероба. К примеру, к черному пуховику можно добавлять красную шапку бини и шарф, розовую шапку с шарфом или любые другие варианты.

Хорошо смотрится черный пуховик с трикотажным белым или серым костюмом, который удачно оттеняет образ. Черно-белая классика – это то идеальное сочетание, которое всегда будет уместным. И имеет в целом оно стильный и интересный вид.



Стильные образы с черным пуховиком / Фото Pinterest



Модные образы с черным пуховиком / Фото Pinterest



Стильные образы с черным пуховиком / Фото Pinterest



Красивые образы с черным пуховиком / Фото Pinterest



Стильные образы с черным пуховиком / Фото Pinterest

Черный пуховик – универсальная вещь, которая легко сочетается со многими вещами. Он подходит как для casual-образов, так и для более изящных ансамблей. Носите пуховик с джинсами, классическими брюками, с трикотажными платьями или юбками, лосинами и спортивными штанами. К пуховикам идеально подходят угги, ботинки челси или сапоги-дутики.