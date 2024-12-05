Взимку ми маємо широкий вибір верхнього одягу – утеплені пальта, дублянки, шуби чи бомбери, пише 24 Канал. Та найпопулярнішим залишається пуховик, який є невід’ємним елементом гардероба.

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Коли на вулиці буде лютий мороз, то врятувати від нього зможе лише теплий пуховик. Це основа зимового гардероба, тож без цього верхнього одягу нам не обійтися. Чорний пуховик можна носити в багатьох варіаціях. Цей колір ніколи не вийде з моди, тож треба правильно й грамотно навчитися його носити, щоб це не було нудно.

З чим носити чорний пуховик

У моді цього року різні фасони курток – моделі оверсайз, з поясом, вкорочені, подовжені чи лаковані. Щоб створити базовий образ, до цих курток підійдуть усілякі повсякденні речі, взуття й головні убори. Завдяки чорним джинсами, штанами чи лосинам можна створити монохромний аутфіт, який завжди буде модним.

Та з часом такий образ може набриднути, тому треба звернути увагу на інші поєднання з додаванням яскравих елементів гардероба. До прикладу, до чорного пуховика можна додавати червону шапку біні та шарф, рожеву шапку з шарфом чи будь-які інші варіанти.

Гарно виглядає чорний пуховик з трикотажним білим чи сірим костюмом, який вдало відтіняє образ. Чорно-біла класика – це те ідеальне поєднання, яке завжди буде доречним. Та й має загалом воно стильний та цікавий вигляд.



Стильні образи з чорним пуховиком / Фото Pinterest



Модні образи з чорним пуховиком / Фото Pinterest



Стильні образи з чорним пуховиком / Фото Pinterest



Красиві образи з чорним пуховиком / Фото Pinterest



Стильні образи з чорним пуховиком / Фото Pinterest

Чорний пуховик – універсальна річ, яка легко поєднується з багатьма речима. Він підходить як для casual-образів, так і для більш витончених ансамблів. Носіть пуховик з джинсами, класичними штанами, з трикотажними сукнями чи спідницями, лосинами та спортивними штанами. До пуховиків ідеально підходять угги, черевики челсі чи чоботи-дутики.