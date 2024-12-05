Чоловікові інколи варто підібрати щось для жінки, особливо в ті моменти, коли їй хочеться зробити сюрприз, пише 24 Канал. Якщо на пошуки залишився один день, то у вас є чудова нагода зробити ставку на прикраси чи аксесуари, які завжди є безпрограшним подарунком.

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Сумка-тоут

Ця сумка – вічна класика, яка завжди буде актуальною. Її відмінність від інших сумок лише в тому, що носити її треба в руках, а не на плечі. Однак вона більш містка, тож в ній можна поставити все необхідне для себе – від книжок до блокнотів.

Силянка

Останнім часом в моду увійшли силянки – особливо їхній різновид – криза, яка одягається поверх жакетів чи сорочок. Виглядає ця прикраса неймовірно красиво, хоч для того, щоб її створити – доведеться докласти зусиль. Ця прикраса ідеально пасує до вишитих сорочок.

Мінімалістичний браслет

Французький Модний дім Cartier відомий своїми мінімалістичними браслетами в золотому чи срібному кольорі. Цей браслет є найулюбленішим всіх світових знаменитостей. До найпопулярніших браслетів належить славнозвісний браслет "Цвях". Схожі альтернативи можна придбати в ювелірних магазинах українських брендів за багато демократичнішою ціною.

Шарф

Придбайте для жінки красивий шарф, який ідеально підійде їй до зимового верхнього одягу. Обирайте довгий шарф, який можна буде гарно закутати навколо шиї і вкласти вздовж пальто чи куртки. Варто також обирати шарф такої ширини, щоб за необхідності його вдалося завʼязати замість шапки чи каптура.

Годинник

Годинник на руку є незамінним аксесуаром, без якого жінкам не обійтися. Вони не лише показують час, але й підкреслюють нашу індивідуальність. Радимо вам придивитися до сріблястих чи золотих годинників з квадратним циферблатом, оскільки вони найбільше в тренді. Втім, круглі циферблати не втрачають популярності.

Також можете придбати красивий шкіряний пояс, рукавиці, щось із головних уборів. Серед прикрас обирайте сережки чи ланцюжки в золоті або сріблі.