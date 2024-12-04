Цього року ми вже вдруге святкуватимемо Миколая 6 грудня, а не 19 грудня, як це було раніше, тому часу на підготовку обмаль, пише 24 Канал.

До теми Які парфуми подарувати жінці на Миколая: 5 дивовижних ароматів

Скільки б нам не було років, на це магічне свято з пошуками подарунків під подушкою чекають всі – діти та дорослі. Навіть у старшому віці всім нам хочеться отримати приємні емоції й святковий настрій. З цієї нагоди ми вирішили виділити кілька варіантів речей, які можна подарувати жінці на Миколая.

Піжама

Вбрання для сну є чудовим подарунком на свято. Проблем з вибором буде мінімум, оскільки в кожному магазині знайдеться чудова піжама з широким різноманіттям. Це може бути однотонний виріб в одному кольорі, піжами з різдвяним принтом, чи будь-які фасони – від футболок та майок з шортами до сорочок та штанів.

Светр

Взимку нам не обійтися без стильного светра, тому радимо придбати класичний варіант в базовому кольорі, який ідеально підійде для щоденного носіння. Як альтернативу можна обрати яскравий червоний варіант, який також залишається в тренді.

Замшева сумка

Цього року в моду увійшла замшева сумка, тож жінка точно буде рада такому подарунку. Найпопулярнішим кольором залишається коричневий. Втім, замість замшевої моделі можна придбати класичну шкіряну модель, яка буде актуальною багато років та підійде під будь-яке вбрання.

Трикотажний костюм

Взимку ми все ще активно носимо джинси, лосини, кардигани чи гольфи, втім особливої уваги заслуговують трикотажні костюми. Неймовірно гарно виглядають вироби в молочному, сірому чи коричневому кольорі. Такий костюм добре стилізується з уггами чи дутиками й красиво поєднується з різним верхнім одягом – від дублянки до пуховика.

Шапка біні

Без шапки в зимову пору нам не обійтися, тому радимо купити красивий варіант біні, яка є актуальною впродовж багатьох років. Щоб вразити жінку найстильнішою шапкою, рукавицями та шарфом, зазирніть в магазин чи на сайт Руслана Багінського, де вибір аксесуарів на зиму вас безумовно здивує.

Спідня білизна

Жінки обожнюють спідню білизну, тому радимо придбати красивий комплект, в якому будь-яка дівчина буде почувати себе комфортно й сексуально. І хоч взимку спідня білизна є непомітною під одягом, при цьому жінка почуває себе набагато елегантніше й красивіше.

Окрім цих подарунків, зверніть також увагу на красиві й милі тапки, які напередодні новорічних свят є досить багато. Також можна придбати банний халат, спортивний костюм, термобілизні та багато інших речей, які необхідні вашій близькій людині.