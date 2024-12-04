В этом году мы уже второй раз будем праздновать Николая 6 декабря, а не 19 декабря, как это было раньше, поэтому времени на подготовку мало, пишет 24 Канал.

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Сколько бы нам ни было лет, этого магического праздника с поисками подарков под подушкой ждут все – дети и взрослые. Даже в старшем возрасте всем нам хочется получить приятные эмоции и праздничное настроение. По этому случаю мы решили выделить несколько вариантов вещей, которые можно подарить женщине на Николая.

Пижама

Наряд для сна является отличным подарком на праздник. Проблем с выбором будет минимум, поскольку в каждом магазине найдется замечательная пижама с широким многообразием. Это может быть однотонное изделие в одном цвете, пижамы с рождественским принтом, или любые фасоны – от футболок и маек с шортами до рубашек и брюк.

Свитер

Зимой нам не обойтись без стильного свитера, поэтому советуем приобрести классический вариант в базовом цвете, который идеально подойдет для ежедневного ношения. В качестве альтернативы можно выбрать яркий красный вариант, который также остается в тренде.

Замшевая сумка

В этом году в моду вошла замшевая сумка, поэтому женщина точно будет рада такому подарку. Самым популярным цветом остается коричневый. Впрочем, вместо замшевой модели можно приобрести классическую кожаную модель, которая будет актуальной много лет и подойдет под любой наряд.

Трикотажный костюм

Зимой мы все еще активно носим джинсы, лосины, кардиганы или гольфы, впрочем особого внимания заслуживают трикотажные костюмы. Невероятно хорошо смотрятся изделия в молочном, сером или коричневом цвете. Такой костюм хорошо стилизируется с уггами или дутиками и красиво сочетается с различной верхней одеждой – от дубленки до пуховика.

Шапка бини

Без шапки в зимнюю пору нам не обойтись, поэтому советуем купить красивый вариант бини, которая является актуальной на протяжении многих лет. Чтобы поразить женщину стильной шапкой, варежками и шарфом, загляните в магазин или на сайт Руслана Багинского, где выбор аксессуаров на зиму вас безусловно удивит.

Нижнее белье

Женщины обожают нижнее белье, поэтому советуем приобрести красивый комплект, в котором любая девушка будет чувствовать себя комфортно и сексуально. И хотя зимой нижнее белье является незаметной под одеждой, при этом женщина чувствует себя гораздо элегантнее и красивее.

Кроме этих подарков, обратите также внимание на красивые и милые тапки, которые в преддверии новогодних праздников достаточно много. Также можно приобрести банный халат, спортивный костюм, термобелье и многие другие вещи, которые необходимы вашему близкому человеку.