Куда надо наносить духи, чтобы дольше держались: вы точно этого не знали

Чтобы духи держались как можно дольше, нужно знать, куда именно их стоит наносить. С помощью этих знаний, парфюм на теле будет держаться как можно дольше, а шлейф будут ощущать еще больше людей.

Чтобы создать шлейф, некоторые распыляют на себе слишком много духов, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror. Большая концентрация аромата плохо влияет не только на человека, но и на окружающих, поскольку вместо приятного запаха, ощущается только насыщенный аромат, поэтому так делать не стоит.

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Куда наносить парфюм, чтобы он дольше держался

Если нанести духи на определенное место, то они будут держаться на несколько часов дольше. Есть один лайфхак, который позволяет экономно использовать парфюм, при этом оставляя запах по себе на длительное время. Аромат будет ощущаться долго, зависимости от того, куда именно вы будете его наносить – на запястье, шею или грудь.

Интересный факт, но для того, чтобы духи долго пахли, их нужно наносить на волосы. Нужно лишь нанести несколько капель на расческу и расчесаться ею.



Правильное нанесение духов играет важную роль / Фото Pexels

Сначала распылите духи на расческу, несколько секунд помашите ею, чтобы испарился спирт, а тогда начинайте расчесывать волосы. Стоит пользоваться только этим лайфхаком и не наносить духи на волосы, поскольку такое действие считается ошибкой.

В большинстве духов в составе содержится этиловый спирт и тяжелые синтетические ароматизаторы, поэтому с такой манипуляцией могут возникнуть проблемы. Дело в том, что этиловый спирт плохо влияет на локоны и может пересушить кожу и волосы, поэтому люксовые косметические бренды выбирают для продуктов безвредные спирты.

К слову! Є несколько бюджетных духов, которые не стоят дорого, но имеют очень приятный аромат. Больше об этом читайте в нашем материале.

Если же регулярно наносить на волосы духи с плохим составом, то это может их повредить и привести к секущимся кончикам и ломкости. Пользуясь лайфхаком, достаточно будет нанести аромат только на расческу.