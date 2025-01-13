Но что делать со стиркой, которая может привести к потере цвета? Попробуем этот вопрос разобрать и все подробно объяснить, пишет 24 Канал. Чтобы не выбросить джинсы на помойку через несколько месяцев, важно понимать простую вещь стирки.

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Как правильно стирать джинсы

Многие хозяйки отмечают,, что перед стиркой надо обязательно выворачивать все карманы, поскольку оставленные мелочи в карманах во время стирки могут повредить вещь. Впрочем, выворачивание делается не только для этого. Такой трюк позволяет ткани сохранить цвет, чтобы она не выцветала.

Если стираете джинсы с другой одеждой – не забывайте все замочки и защипайте пуговицы, потому что во время стирки эти мелкие детальки могут повредить и испортить другие вещи.

Чтобы не уничтожить джинсы, запомните главное правило – черные джинсы надо стирать с темной одеждой, синие – с цветной, а белые – исключительно со светлыми вещами.



Советы по правильной стирке джинсов / Фото из инстаграма Levi's

Специалисты советуют стирать джинсы в деликатном режиме, чтобы оптимально сохранить их в хорошем виде. Температура должна быть не выше 30 градусов, а классические джинсы из хлопка уже можно стирать при температуре 60 градусов.

Важный момент касается и выкручивания. Постарайтесь не устанавливать высокий режим. Чтобы сохранить их форму и потом не прикладывать слишком много усилий для глажки, достаточно будет установить 600 оборотов.

Чтобы джинсы не сели, не кладите их сушиться в машинку, так как высокая температура может их уменьшить. Лучше их высушивать на веревке на свежем воздухе или на специальной сушке для вещей.

Бывает и такое, что джинсы чем-то неприятным пахнут. Чтобы избежать плохого запаха, добавьте в барабан пол кружки пищевой соды и запустите цикл стирки. Сода прекрасно поможет нейтрализовать любые ароматы.