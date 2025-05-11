Быть счастливым легко, если делать это каждый день

Жизнь человека полна стрессов. Ежедневно уровень кортизола в нашем организме повышается. Важно это контролировать, ведь именно стресс является причиной появления многих болезней.

Многие думают, что избавиться от стресса очень трудно. В реальности же, абсолютно обыденные действия могут значительно обогатить вашу жизнь счастьем, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Смейтесь чаще

Хорошее чувство юмора спасло не одну ситуацию. К тому же именно смех является естественным способом высвобождения эндорфина и серотонина.

Посмотрите какую-нибудь комедию, погуляйте с друзьями и просто весело проведите время. Впоследствии вы увидите насколько изменилась ваша жизнь, благодаря этому.

Гуляйте на природе

Гулять нужно ежедневно хотя бы 20 минут. Такую практику в Японии называют "Shinrin Yoku", то есть лесные ванны.



Как быстро побороть стресс / Фото Pexels

Обратите внимание! Благодаря этим прогулкам вы не только снизите уровень стресса, а и улучшите ясность мышления.

Полюбите черный шоколад

Считается, что черный шоколад с содержанием какао 85% может высвобождать эндорфины. Достаточно лишь нескольких кусочков, чтобы поднялось настроение.

Растяжка

Необязательно садиться на шпагат посреди офиса. Нужно лишь вовремя разминать мышцы. Это можно сделать, не вставая с кресла.

Научитесь делать глубокий вдох и выдох "растягивая" при этом корпус. Если вы сделаете все правильно, то спокойствие придет мгновенно.



Как легко избавиться от стресса / Фото Pexels

Плавание

Плавание в бассейне или водоеме положительно повлияет на ваше самочувствие. К тому же такая активность хорошо отражается на качестве сна.