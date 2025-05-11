Быть счастливым легко, если делать это каждый день
- Ежедневные прогулки на природе уменьшают стресс и улучшают ясность мышления.
- Смех, черный шоколад, плавание и правильное дыхание помогают поднять настроение.
Жизнь человека полна стрессов. Ежедневно уровень кортизола в нашем организме повышается. Важно это контролировать, ведь именно стресс является причиной появления многих болезней.
Многие думают, что избавиться от стресса очень трудно. В реальности же, абсолютно обыденные действия могут значительно обогатить вашу жизнь счастьем, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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- Смейтесь чаще
Хорошее чувство юмора спасло не одну ситуацию. К тому же именно смех является естественным способом высвобождения эндорфина и серотонина.
Посмотрите какую-нибудь комедию, погуляйте с друзьями и просто весело проведите время. Впоследствии вы увидите насколько изменилась ваша жизнь, благодаря этому.
- Гуляйте на природе
Гулять нужно ежедневно хотя бы 20 минут. Такую практику в Японии называют "Shinrin Yoku", то есть лесные ванны.
Как быстро побороть стресс / Фото Pexels
Обратите внимание! Благодаря этим прогулкам вы не только снизите уровень стресса, а и улучшите ясность мышления.
- Полюбите черный шоколад
Считается, что черный шоколад с содержанием какао 85% может высвобождать эндорфины. Достаточно лишь нескольких кусочков, чтобы поднялось настроение.
- Растяжка
Необязательно садиться на шпагат посреди офиса. Нужно лишь вовремя разминать мышцы. Это можно сделать, не вставая с кресла.
Научитесь делать глубокий вдох и выдох "растягивая" при этом корпус. Если вы сделаете все правильно, то спокойствие придет мгновенно.
Как легко избавиться от стресса / Фото Pexels
- Плавание
Плавание в бассейне или водоеме положительно повлияет на ваше самочувствие. К тому же такая активность хорошо отражается на качестве сна.