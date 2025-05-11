Багато хто думає, що позбутися стресу дуже важко. В реальності ж, абсолютно буденні дії можуть значно збагатити ваше життя щастям, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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- Смійтесь частіше
Хороше почуття гумору врятувало не одну ситуацію. До того ж саме сміх є природним способом вивільнення ендорфіну і серотоніну.
Подивіться якусь комедію, погуляйте з друзями і просто весело проведіть час. Згодом ви побачите наскільки змінилось ваше життя, завдяки цьому.
- Гуляйте на природі
Гуляти потрібно щодня хоча б 20 хвилин. Таку практику у Японії називають "Shinrin Yoku", тобто лісові ванни.
Як швидко побороти стрес / Фото Pexels
Зверніть увагу! Завдяки цим прогулянкам ви не тільки знизите рівень стресу, а і покращите ясність мислення.
- Полюбіть чорний шоколад
Вважається, що чорний шоколад із вмістом какао 85% може вивільняти ендорфіни. Достатньо лише декількох шматочків, аби піднявся настрій.
- Розтяжка
Необов'язково сідати на шпагат посеред офісу. Потрібно лише вчасно розминати м'язи. Це можна зробити, не встаючи з крісла.
Навчіться робити глибокий вдих та видих "розтягуючи" при цьому корпус. Якщо ви зробите усе правильно, то спокій прийде миттєво.
Як легко позбавитись від стресу / Фото Pexels
- Плавання
Плавання у басейні чи водоймі позитивно вплине на ваше самопочуття. До того ж така активність добре відображається на якості сну.