На самом деле впечатление о нас формируют детали. В частности, некоторые нюансы могут показать другим, что мы на самом деле не следим за собой и своими вещами, пишет 24 Канал.

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Загрязненный телефон

Загрязненный экран телефона, жирные следы, сломанный чехол это важные мелочи, которые видят другие. Вы можете быть в лучшем костюме, но держать в руках заляпанный смартфон, что разрушит общее впечатление.



Почему люди считают вас неаккуратной / Фото Pexels

Заметьте! Это правило относится ко всей технике. К примеру, ноутбук нужно протирать и очищать регулярно.

Грязные зубы

Есть правило: зубная нить важнее ботинок. Блестящая обувь не компенсирует налет между зубами. Здоровый вид рта – один из самых недооцененных маркеров опрятности.

Переполненные карманы

Регулярно очищайте карманы, сумку, рюкзак. Оставляйте в них только то, что нужно ежедневно.



Как стать привлекательнее / Фото Pexels

Обратите внимание! Очень неопрятно выглядит, когда человек лезет в карман, а из него вываливается куча мусора.

Неорганизованное хранение вещей

Как вы храните ключи? Банковские карты? Наушники? Человек, который вытаскивает из кармана мятые купюры или поврежденный кошелек сразу производит довольно негативное впечатление.