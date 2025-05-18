Большинство людей выбирает на лето именно открытую обувь. Чтобы подобрать лучший вариант, необходимо начать с основного – понять разницу между босоножками и сандалиями, пишет 24 Канал.

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Какие есть различия между сандалиями и босоножками

Основное различие между этими моделями обуви заключается именно в конструкции:

Сандалии – обычно имеют простую, более открытую конструкцию, часто с ремешками, которые фиксируют стопу. Они могут быть как на плоской подошве, так и на небольшом подъеме.

– обычно имеют простую, более открытую конструкцию, часто с ремешками, которые фиксируют стопу. Они могут быть как на плоской подошве, так и на небольшом подъеме. Босоножки – только женская модель обуви, для которой характерен элегантный вид. Они могут быть на каблуке, платформе или танкетке. Конструкция босоножек сложнее, часто эта модель обуви украшена декоративными элементами.

Сандалии предназначены именно для повседневной или активной носки. Например, прогулок или путешествий. А вот босоножки гораздо больше подойдут для официальных выходов.



Стоит ли покупать на лето босоножки / Фото Pinterest

Стоит также отметить и то, что зачастую эти модели обуви изготовлены из разных материалов. В частности, сандалии чаще всего сделаны максимально практично. Например, из кожи или синтетических долговечных материалов.



Что такое сандалии / Фото Pinterest

А вот с босоножками совсем другая история. Они могут иметь много декоративных и непрактичных элементов. Например, лент, блесток, перьев и тому подобного.