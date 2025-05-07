Какая обувь подходит к брюкам палаццо: стильные идеи на каждый день

Брюки палаццо уже много лет не теряют своей популярности. Этот фасон есть в гардеробе у каждой модницы, поэтому надо только знать, с чем их правильно носить. Брюки являются не только широкими, но и длинными, поэтому стоит тщательно подбирать обувь.

Палаццо все обожают за универсальность, пишет 24 Канал. Эта модель брюк прекрасно сочетается с футболками, майками, лонгсливами, рубашками или блузами. Носить ее можно в деловом или кэжуальном стиле. Чтобы добавить образу интересного настроения, рекомендуем миксовать брюки с красивой обувью.

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В этом году в моде будут палаццо из сатина, что еще больше расширяет поле для модных стилизаций. Для того, чтобы видеть, с чем именно красиво смотрятся палаццо, советуем вдохновиться образами модных девушек.

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С балетками

Не бойтесь носить палаццо с балетками. Если правильно подобрана длина штанов, то они не испачкаются. Верх может быть любым – классическая футболка или интересный лонгслив, или жакет.

С кроссовками

Надевайте брюки палаццо с кожанкой и стильными кроссовками. Это могут быть классические белые или цветные пары, которые сейчас в тренде.

С туфлями

Для того, чтобы получить элегантный вид, советуем примерить брюки палаццо вместе с туфлями на каблуке. Это могут быть классические лодочки или модные слингбэки в любом цвете.

С босоножками

В летнее время дополняйте палаццо босоножками для создания романтического и нежного образа. Даже в теплую погоду брюки палаццо все равно остаются актуальными.

В летнее время охотно носите брюки палаццо вместе с сандалиями или вьетнамками. Также красиво смотрится сочетание брюк с лоферами из кожи или замши.