Забудьте о джинсах: как женщинам нужно одеваться в театр

Поход в театр сейчас уже не считается чем-то эксклюзивным. Многие люди постоянно посещают это место, чтобы насладиться разного рода представлениями.

Однако дресс-код в театре существует до сих пор. Хотя его придерживаться необязательно, выбрать на такое событие особую одежду все же стоит. Ведь это уважение к традициям театрального искусства, существующим на протяжении веков, пишет 24 Канал со ссылкой на VOVK.

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Что надеть в театр

Платье

Выбирайте сдержанное платье, которое с одной стороны подчеркнет ваши прелести, с другой – не будет слишком вульгарным для такого события. Прекрасный вариант – длина миди.



Какое платье стоит выбрать для похода в театр / Фото Pinterest

Если вы хотите подчеркнуть талию, выбирайте платье на запах. Или же сделайте акцент с помощью ремня.

Костюм

Костюмы на женщинах выглядят безупречно и женственно. К тому же это очень удобный вариант.



Можно ли пойти в театр в брюках / Фото Pinterest

В жаркие дни можно обратиться к такому тренду – жилет вместо блузы. Это прекрасный образ не только для театра, а и офиса, свидания и даже встречи с подругами.



Какой образ подойдет для театра / Фото Pinterest

Юбка

Легкая длинная юбка или классический вариант – "карандаш" в длине миди прекрасно подойдут. Их стоит дополнить элегантной блузой и, при необходимости, пиджаком.



Что можно одеть, когда идешь на балет / Фото Pinterest

Обратите внимание! Все эти образы не будут полноценными без правильных аксессуаров и обуви. Обращайте внимание на классические модели. Выбирайте сдержанные украшения, например, жемчуг. Также в театр целесообразно надевать перчатки и даже аксессуары на голову (главное, чтобы они не мешали другим зрителям).