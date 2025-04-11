Как одеться на Пасху в церковь: красивый наряд, который вам понравится

В воскресенье, 20 апреля, христиане будут отмечать великий праздник Воскресения Христова. На Пасху принято идти в церковь в праздничном наряде, поэтому далее расскажем, что именно можно одеть в этот день.

В праздничные дни в храм всегда одевают торжественную одежду в светлом цвете, пишет 24 Канал. На Пасху важно иметь нарядный вид, поэтому направим вас несколькими пунктами, которые помогут получить красивый аутфит.

Читайте также 7 самых популярных традиционных украинских украшений, о которых стоит знать

Светлые оттенки вещей

В большой религиозный праздник советуем отложить темные цвета и выбрать для себя наряд в нежных тонах. Это могут быть светлые блузы, рубашки или платья. Очень символическим является белый цвет, который означает чистоту и святость.

Наряды для женщин

Женщины могут выбрать на Пасху вышиванки белого цвета, платья, брючные костюмы или стилизовать с юбками изысканные рубашки.

Белая рубашка является универсальной базовой вещью гардероба, которую можно комбинировать с разной одеждой. С чем носить белую рубашку – рассказали в нашем материале.

В такой светлый праздник лучше выбирать наряд без лишних пайеток и вырезов. Он должен быть лаконичным, скромным и элегантным.

Одежда для мужчин

В церковь мужчинам рекомендуется выбирать классику – светлую рубашку с костюмом классического кроя. На Пасху не должно быть холодно, однако рубашку можно заменить на теплый свитер. Важно только, чтобы он был в светлых тонах и без рисунков. Если же на Пасху хочется иметь праздничный вид, тогда советуем надеть красивую вышиванку.

Обувь и головные уборы

Женщины могут примерить трендовые лоферы, слингбэки на маленьких каблуках или туфли-лодочки. Здесь уже надо больше обращать внимание на комфорт, но от кроссовок советуем отказаться.

Что касается головного убора, то пальто можно довершить красивым беретом или шляпой. Если же есть возможность одеть в церковь платок, тогда рекомендуем выбрать для себя вариант в светлом цвете.

Аксессуары

Ни один образ не будет совершенным без аксессуаров, поэтому советуем примерить минималистичные серьги, сдержанное колье и браслет. Украшения должны быть элегантными и завершать аутфит.

В общем правил относительно того, что именно одеть в церковь нет, но помните, что наряд должен быть скромным. Благодаря правильно подобранным элементам гардероба, удастся поддержать дух праздника через свой внешний вид.