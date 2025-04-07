Некоторые традиционные украинские изделия несут в себе тысячелетнюю историю, отражая традиции, обычаи и генетический код народа, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Pretty Shop.

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Методы изготовления традиционных украинских украшений могут передаваться из поколения в поколение. Когда-то украинки наделяли украшения особым значением и верили в то, что они защищают от дурного глаза.

К слову! Стилист Елена Шевченко рассказала о модных украшениях 2025 года. Больше о них можете прочитать в нашем материале.

Сейчас немало старинных украшений, которыми когда-то дополняли свои вышиванки наши прабабушки, приобретают популярность и завершают современные образы. В материале далее расскажем о самых популярных украшениях, которые сейчас актуальны.

Згарда

Украшение имеет на слоях кресты из бронзы, латуни или серебра. В аксессуаре могут быть определенные декоративные элементы – кораллы, стеклянные бусины и тому подобное.



Традиционные украинские украшения / Фото с тиктока Pretty Shop

Дукач

Особенность украшения заключается в монетке, которой украшен аксессуар. Название происходит от золотой монеты, что впервые была отчеканена в 1284 году в Венеции.



Традиционные украинские украшения / Фото с тиктока Pretty Shop

Гердан

Это ожерелье изготавливается из бисера. Оно должно быть длинным с геометрическим или растительным орнаментом. Аксессуар является древним и приобрел популярность еще в XVIII – XIX веках.



Традиционные украинские украшения / Фото с тиктока Pretty Shop

Силянка

Именно это украшение сейчас является самым распространенным, поскольку идеально подходит к различным вышиванкам. Название аксессуара происходит от слова "силять" – нанизывать на нить бисеринки.



Традиционные украинские украшения / Фото с тиктока Pretty Shop

Криза

Шейное украшение является очень широким, изготавливается из бисера. Является разновидностью силянки, но имеет вид округлого воротничка, опускающегося на плечи. Характерна для лемков, бойков или гуцулов.



Традиционные украинские украшения / Фото с тиктока Pretty Shop

Шелест

Обязательным элементом этого украшения являются колокольчики, которые могут сочетаться с бусинками. При ходьбе аксессуар тихонько звенит, напоминая шелест ветра.



Традиционные украинские украшения / Фото с тиктока Pretty Shop

Кораллы

Это ожерелье уникально тем, что изготавливается из коралловых натуральных бусинок. Когда-то кораллы были показателем достатка в семье, потому что такое изделие из дорогого материала могли себе позволить единицы.



Традиционные украинские украшения / Фото с тиктока Pretty Shop