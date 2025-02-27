Как стильно одеться женщине после 60 лет: изысканный образ от Деми Мур

Актриса Деми Мур любит стильно и красиво одеваться, поэтому может научить любую женщину после 60 лет выглядеть невероятно. Со знаменитостью уже долгое время сотрудничает звездный стилист, так что каждый ее образ получается непревзойденным.

Голливудская актриса на своем примере учит, как можно эффектно выглядеть в 62-летнем возрасте, пишет 24 Канал.

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За несколько дней до главной премии года "Оскар" номинанты собрались на специальном ужине. На это событие звезды выбирают красивые образы., поэтому Деми Мур, номинированная за роль в "Субстанции", продемонстрировала элегантный образ, который идеально подойдет для любых праздничных событий.

Стильный образ Деми Мур

Актриса красовалась на светском мероприятии в костюме-двойке от бренда Nina Ricci. Деми Мур надела удлиненный белоснежный жакет на обнаженное тело на одну пуговицу с массивными плечами. Актриса распустила длинные волосы и уложила их на одну сторону, добавив едва заметных локонов, которые удачно придают прическе праздничности.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Своим примером знаменитость демонстрирует, что даже после 60 лет можно носить длинные и красивые волосы, если за ним правильно ухаживать.

Низ Деми Мур довершали штаны палаццо длины макси, которые закрывали обувь на каблуке. Образ актриса дополнила серьгами и естественным макияжем.



Эффектный образ Деми Мур / Фото Getty Images

Чтобы молодо выглядеть и выглядеть свежим., старшим женщинам следует последовать примеру стилизации у Деми Мур. Актриса показала, как можно дорого и эффектно смотреться в костюме современного кроя в монохромном белом цвете. Вместо брюк можно выбрать юбку-карандаш, а волосы зачесались в пучок, чтобы создать классический аутфит.