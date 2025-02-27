Голлівудська акторка на своєму прикладі вчить, як можна ефектно виглядати у 62-річному віці, пише 24 Канал.

Читайте також Памела Андерсон прогулялася Парижем у береті від бренду Ruslan Baginskiy

За кілька днів до головної премії року "Оскар" номінанти зібралися на спеціальній вечері. На цю подію зірки також обирають красиві образи, тож Демі Мур, яка номінована за роль у "Субстанції", продемонструвала елегантний образ, який ідеально підійде для будь-яких святкових подій.

Стильний образ Демі Мур

Акторка красувалася на світському заході у костюмі-двійці від бренду Nina Ricci. Демі Мур одягнула подовжений білосніжний жакет на оголене тіло на один ґудзик з масивними плечима. Акторка розпустила довге волосся й вклала його на один бік, додавши ледь помітних локонів, які вдало додають зачісці святковості.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Своїм прикладом знаменитість демонструє, що навіть після 60 років можна носити довге й красиве волосся, якщо за ним правильно доглядати.

Низ Демі Мур довершували штани палаццо довжини максі, які закривали взуття на підборах. Образ акторка доповнила сережками та природним макіяжем.



Ефектний образ Демі Мур / Фото Getty Images

Щоб молодо виглядати та мати свіжий вигляд, старшим жінкам слід брати приклад стилізації у Демі Мур. Акторка показала, як можна дорого та ефектно виглядати в костюмі сучасного крою в монохромному білосніжному кольорі. Замість штанів можна обрати спідницю-олівець, а волосся зачесати в пучок, щоб створити класичний аутфіт.