Треугольник, круг или квадрат: что означают геометрические фигуры на бирках одежды

Если в вашем гардеробе есть вещи от бренда Zara, то вы точно могли замечать, что бирки производство маркирует различными геометрическими фигурами – треугольником, квадратом или кругом. Эти знаки указаны не просто так и имеют определенное значение.

Небольшие символы на этикетке одежды помогают лучше ориентироваться в выборе правильного размера одежды, отметила блогерша Дарья Руденко. Благодаря этим геометрическим фигурам вы сможете подобрать для себя одежду онлайн.

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Часто бывает такое, что вы берете свой размер, но в примерочной наряд на вас великоват или маловат. В таком случае надо ориентироваться на знаки, которые указаны на бирках.

Что означает квадрат на бирке

Квадрат означает, что выбранный наряд соответствует размеру, поэтому должен вам подойти, даже если вы будете его не примерять, а заказывать через интернет. Проблем с футболками, свитерами или платьями с квадратом на бирке возникнуть не должно было бы.

Что означает треугольник на бирке

Этот наряд уже может маломерять, поэтому в примерочную стоит прихватить с собой идентичную одежду, но на размер больше. Заказывать вещи с треугольником довольно рискованно, поскольку одежда может обжать и не совсем удачно выглядеть.

Что означает круг на этикетке

А вот круг отличается тем, что вещь идет немного полномерной и даже оверсайз, поэтому ваш размер может быть слишком большим, поэтому лучше примерить наряд на размер меньше.

Эти геометрические знаки являются важным маркером, на который надо обращать внимание покупая наряды в магазине Zara. Лучше постойте немного в очереди и примеряйте одежду, чтобы после примерки дома вам не пришлось нести ее обратно в магазин на возврат.

Значение геометрических фигур на бирках

Что известно о бренде Zara

Испанский бренд Zara является настоящей звездой концерна Inditex, владельцем которого является Амансио Ортега. Марка начала свою историю еще в 1975 году, когда основатель начал воспроизводить вещи известных дизайнеров, но по доступной цене. Так на витринах магазина Zara появились копии вещей с подиума, но по значительно более низкой цене. Такую политику компания исповедует и сейчас.

Компанию постоянно обвиняют в плагиате, впрочем они отмечают, что не воруют идеи, а вдохновляются ими. Несмотря на это бренд Zara является популярным во всем мире. Марка исповедует концепцию fast fashion – быстрой моды, поэтому обновляет коллекции с изменением трендов и пожеланий покупателей. Это означает, что если в моде появятся короткие тренчи, то в магазине Zara их можно уже будет приобрести через несколько недель в разных фасонах и цветах.