Невеликі символи на етикетці одягу допомагають краще орієнтуватися у виборі правильного розміру одягу, зазначила блогерка Дарія Руденко. Завдяки цим геометричним фігурам ви зможете підібрати для себе одяг онлайн.

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Часто буває таке, що ви берете свій розмір, але в примірочній вбрання на вас завелике чи замале. У такому випадку треба орієнтуватися на знаки, які зазначені на бірках.

Що означає квадрат на бірці

Квадрат означає, що вибране вбрання відповідає розміру, тому повинно вам підійти, навіть якщо ви будете його не приміряти, а замовляти через інтернет. Проблем з футболками, светрами чи сукнями з квадратом на бірці виникнути не повинно було б.

Що означає трикутник на бірці

Це вбрання вже може маломірити, тому в примірочну варто прихопити з собою ідентичний одяг, але на розмір більший. Замовляти речі з трикутником доволі ризиковано, оскільки одяг може обтиснути та не зовсім мати вдалий вигляд.

Що означає коло на етикетці

А от коло відрізняється тим, що річ йде трішки повномірною та навіть оверсайз, тому ваш розмір може бути завеликим, тому краще приміряти вбрання на розмір менше.

Ці геометричні знаки є важливим маркером, на який треба звертати увагу купуючи вбрання в магазині Zara. Краще постійте трохи в черзі та приміряйте одяг, аби після примірки вдома вам не довелося нести його назад в магазин на повернення.

Значення геометричних фігур на бірках

Що відомо про бренд Zara

Іспанський бренд Zara є справжньою зіркою концерну Inditex, власником якого є Амансіо Ортега. Марка розпочала свою історію ще в 1975 році, коли засновник почав відтворювати речі відомих дизайнерів, але за доступною ціною. Так на вітринах магазину Zara з’явились копії речей з подіуму, але за значно нижчою ціною. Таку політику компанія сповідує і зараз.

Компанію постійно звинувачують у плагіаті, втім вони зазначають, що не крадуть ідеї, а надихаються ними. Попри це бренд Zara є популярним у всьому світі. Марка сповідує концепцію fast fashion – швидкої моди, тож оновлює колекції зі зміною трендів та побажань покупців. Це означає, що якщо в моді з’являться короткі тренчі, то в магазині Zara їх можна вже буде придбати за кілька тижнів у різних фасонах та кольорах.