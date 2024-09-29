Речі із секонду обробляються дезинфікуючою речовиною – формальдегідом, пише Lady 24. Вона не шкідлива, однак після секонду одяг все одно обов’язково треба попрати, а для того, щоб позбутися поганого запаху, треба скористатися кількома цікавими методами.

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Нашатирний спирт

У 5 літрах теплої води треба розчинити столову ложку 10% нашатирного спирту. Натуральну річ замочити в розчині на годину, якщо ж одяг із синтетики – на 6 годин. Після цього вбрання треба висушити на свіжому повітрі 2 години, а далі випрати в пральній машинці з додаванням ополіскувача чи кількох крапель ефірної олії.

Оцет і сода

У 10 літрах гарячої води треба розвести 100 міліграмі оцту та 50 грамів соди. Замочіть речі на 8 годин, а далі прополощіть та вкиньте у прання. Цей простий спосіб здатен прибрати поганий запах з секонду.



Поради, які допоможуть вивести поганий запах з секонду / Фото Pexels

Замороження

Придбаний одяг із секонд-хенду розвісьте на свіжому повітрі та залишіть на цілу ніч, щоб аромат розвіявся. Після цього помістіть одяг в пакет та поставте в морозилку. Низька температура знизить інтенсивність запахів та вб’є залишки бактерій. Після цього одяг можна замочувати в теплій воді та прати.

Морська сіль

Розчиніть у тазику ароматизовану морську сіль з цитрусом чи лавандою без барвників та залишіть у воді речі на 2 години. Далі виперіть їх у пральній машинці. Такий спосіб гарно усуває погані запахи.

Сода

Верхній одяг із секонду важко прати та й не можна, тому їх варто поставити у великий пакет та пересипати водою. Сода вбере увесь неприємний запах. Потім одяг треба провітрити кілька днів на свіжому повітрі. З содою в пакет можете поставити активоване вугілля, пакетики з чаєм чи інші сорбенти.