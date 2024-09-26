Міль любить шерсть та хутро, тому селиться в шафах, але часом може зустрічатися навіть на бавовняних чи синтетичних виробах, пише Lady 24. Меблева міль може бути не лише в шафі, але й в оббивці стільців, диванах та в килимах.

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Причиною появи молі можуть бути старий та вживаний раніше іншими одяг чи меблі. Після того, як виявите в шафі міль, всередині треба провести генеральне прибирання, ретельно витерши всі поверхні, а після цього варто скористатися кількома лайфхаками, які допоможуть позбутися молі.

Хімчистка або гаряча вода

Якщо деякі речі є уражені міллю, то їх треба віднести у хімчистку. Якщо дірка незначна й непомітна, то хімчистка допоможе вивести подальші пошкодження. Личинки молі гинуть за високих температур, тому спробуйте перепрати речі в гарячій воді. Після прання речі треба поставити сушити на сонце на свіжому повітрі.

Трави та ефірні олії

Міль боїться запаху розмарину, лаврового листа, лаванди та чебрецю. Кілька крапель ефірної олії капніть на шматочок вати й зав’яжіть його у мішечку. Ці запахи перебивають запах кератину й білка, тому комахи не захочуть відкладати яйця у шафі.

Шкідники дуже не люблять запаху гвоздики, оскільки в ній міститься евгенол, який міль не переносить. Можна також поставити кілька шматочків сушеної гвоздики. Придбати її можна у відділі спецій в будь-якому магазині.



Міль можна вивести з квартири підручними методами / Фото Pexels

Заморозка одягу

Міль та личинки згинуть за низьких температур, тому витягніть речі в шафи, поставте в пакет та вкиньте у морозильну камеру. Після цього шкідників на вбранні не мало б залишитися.

Апельсинові шкірки та господарське мило

Розставте на поличках нарізані апельсинові шкірки та шматочки господарського мила. Міль дуже не любить цей запах, тому навіть не залетить в шафу.

Щоб міль не оселилася в будинку, потрібно постійно підтримувати чистоту. Не забувайте під час прибирання витирати від пилу полиці в шафі, а інколи робити вологе прибирання змоченою у воді ганчіркою, щоб вимити яйця та личинки молей. Не ставте одяг з потом у шафу, інакше він привабить шкідників. Ці речі одразу треба кидати в прання, щоб не наражати всі інші речі на поїдання міллю.