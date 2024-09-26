Миль любит шерсть и мех, поэтому селится в шкафах, но иногда может встречаться даже на хлопковых или синтетических изделиях, пишет Lady 24. Мебельная моль может быть не только в шкафу, но и в обивке стульев, диванах и в коврах.

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Причиной появления моли могут быть старая и употребляемая ранее другими одежда или мебель. После того, как обнаружите в шкафу моль, внутри надо провести генеральную уборку, тщательно вытерев все поверхности, а после этого стоит воспользоваться несколькими лайфхаками, которые помогут избавиться от моли.

Химчистка или горячая вода

Если некоторые вещи поражены молью, то их надо отнести в химчистку. Если дырка незначительная и незаметная, то химчистка поможет вывести дальнейшие повреждения. Личинки моли погибают при высоких температурах, поэтому попробуйте перестирать вещи в горячей воде. После стирки вещи надо поставить сушить на солнце на свежем воздухе.

Травы и эфирные масла

Миль боится запаха розмарина, лаврового листа, лаванды и тимьяна. Несколько капель эфирного масла капните на кусочек ваты и завяжите его в мешочке. Эти запахи перебивают запах кератина и белка, поэтому насекомые не захотят откладывать яйца в шкафу.

Вредители очень не любят запаха гвоздики, поскольку в ней содержится эвгенол, который моль не переносит. Можно также поставить несколько кусочков сушеной гвоздики. Приобрести ее можно в отделе специй в любом магазине.



Моль можно вывести из квартиры подручными методами / Фото Pexels

Заморозка одежды

Моль и личинки погибнут при низких температурах, поэтому вытащите вещи в шкафы, поставьте в пакет и бросьте в морозильную камеру. После этого вредителей на одежде не должно остаться.

Апельсиновые корки и хозяйственное мыло

Расставьте на полочках нарезанные апельсиновые корки и кусочки хозяйственного мыла. Моль очень не любит этот запах, поэтому даже не залетит в шкаф.

Чтобы моль не поселилась в доме, нужно постоянно поддерживать чистоту. Не забывайте во время уборки вытирать от пыли полки в шкафу, а иногда делать влажную уборку смоченной в воде тряпкой, чтобы вымыть яйца и личинки молей. Не ставьте одежду с потом в шкаф, иначе она привлечет вредителей. Эти вещи сразу надо бросать в стирку, чтобы не подвергать все остальные вещи на поедание молью.