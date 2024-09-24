Неприятный запах обуви способен принести дискомфорт владельцам и другим лицам, пишет Lady 24. Именно поэтому важно принять немедленные меры, которые помогут быстро и эффективно избавиться от вони.

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Сначала можете начать со стелек. Если носите обувь слишком часто, то их лучше заменить на новые, а влажную обувь после дождя стоит просушить, иначе там появится грибок, который будет вызывать плохой запах.

От плохого запаха прекрасно помогает дезодорант, специальные растворы и стикеры, впрочем со зловонием также способны безупречно справиться народные методы.

Кухонная соль

Вытяните стельки и насыпьте внутрь соль. Обувь так может постоять целую ночь, а тогда соль надо вытряхнуть и поставить новые стельки. После этого лайфхака кроссовки больше не должны были бы вонять.

Перекись водорода или уксус

Плохой запах за несколько минут может убрать перекись водорода или уксус. Просто смочите спонжик в жидкость и протрите им середину обуви.

Сода

На ночь внутрь кроссовок без стелек надо засыпать соду, а стельки помыть с мылом или заменить на новые. Утром соду надо высыпать и заложить чистые стельки. Плохой запах после этого метода исчезнет.



От плохого запаха из обуви избавиться достаточно просто / Фото Pexels

Чайные пакетики

Некоторые специалисты говорят, что обычные пакетики чая способны убрать плохой запах из обуви. Также они придадут кроссовкам приятный аромат.

Эфирное масло

На стельку можно капнуть несколько капель масла чайного дерева, лаванды или лимонного сока. Эфирное масло в сочетании с соком лимона обладает антибактериальными свойствами и обеспечит обуви приятный аромат. Также эфирное масло можно развести с водой или лимонным соком и сбрызгивать обувь из пульверизатора.

Антисептик

Вонь из обуви можно убрать с помощью антисептика. Нужно только обработать им стельку. Благодаря антисептику вы избавитесь от всех бактерий, которые вызывают плохой запах в кроссовках.

Чтобы кроссовки имели нейтральный запах и не воняли, постарайтесь не носить их несколько дней подряд, поскольку они не успевают высохнуть, а влага приводит к плохому запаху. Также плохой запах может зависеть от синтетических носков. Если же у вас часто потеют ноги, то можете начать пользоваться антиперспирантом для ног.