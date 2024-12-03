Какие духи подарить женщине на Николая: 5 удивительных ароматов

Приближается день святого Николая, поэтому многие мужчины находятся все еще в раздумьях относительно того, какой аромат выбрать для своей половинки. Чтобы сузить круг поисков, рекомендуем обратить внимание на несколько удивительных парфюмов, которые нравятся всем женщинам.

Выбор подарка на Николая – непростая задача, пишет 24 Канал. В этот день хочется поразить человека своим старанием и приобрести для него именно то, что ему понравится.

Обратите внимание Духи, от которых в восторге все женщины: эти ароматы покорили сердца миллионов

В парфюмерном магазине можно легко потерять понимание, какой запах нравится больше всего, поскольку широкое многообразие еще больше выбивает из колеи. Чтобы немного упростить вашу задачу, мы выбрали несколько качественных и хороших парфюмов, которые женщины обожают за удивительный аромат.

Aqua Allegoria, Guerlian

Эти духи имеют замечательные весенние свежие нотки с четким ароматом базилик, розы и мандарины. Запах является нежным и имеет утонченный аромат, который точно понравится вашей второй половинке.



Безупречные духи на Николая / Фото Pinterest

La Vie Est Belle, Lancôme

Такой парфюм не является новинкой, впрочем многие женщины его любят на протяжении многих лет. Начальная нота полна удивительным ароматом груши и черной смородины, а дальше открывается свежий запах жасмина, мандаринов и ириса. Основу парфюма составляет пралине и ваниль.



Безупречные духи на Николая / Фото Pinterest

L'Interdit Rouge, Givenchy

Этот аромат способен влюбить в себя с первых минут. Он довольно популярен среди женщин, которые любят сладкие запахи. Он насыщен имбирем и калабрийским бергамотом. В основе раскрывается запах цвета апельсинового дерева и жасмина.



Безупречные духи на Николая / Фото Pinterest

Black Opium, Yves Saint Laurent

Чтобы точно не прогадать с парфюмом, рекомендуем выбрать запах, от которого женщина почувствует себя сексуальной. Аромат наполнен кофейными и цветочными нотами и влюбляет в себя сразу после первого пшика.



Безупречные духи на Николая / Фото Pinterest

Light Blue Forever, Dolce & Gabbana

Этот аромат немного отличается от предыдущих, поскольку он свежий. Старая версия духов была представлена еще в 2001 году, но через 20 лет парфюм перевыпустили. Он стал насыщеннее, более концентрированным и ароматным.



Безупречные духи на Николая / Фото Pinterest