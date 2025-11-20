Как сделать лицо подтянутым с помощью консилера: гениальный трюк

Благодаря удачному макияжу можно достичь настоящей трансформации. Он не только скроет недостатки, но и подчеркнет черты лица и создаст омолаживающий эффект. Среди вспомогательных средств в косметичке можно найти консилер.

Жидкий консилер визуально способен подтянуть лицо, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм визажистки Вероники Пафик. Нидерландская инфлюенсерка показала, как можно просто и эффективно создать эффектный макияж.

Как пошагово подтянуть лицо консилером?

Скулы

Проведите горизонтальные линии консилером чуть ниже впадин щек. Нарисуйте их легким движением вверх, чтобы создать иллюзию подтянутой скуловой зоны.

Уголки глаз

Чтобы приподнять внешний уголок глаза, нужно провести линию консилером от него вверх – как подводкой. Такой трюк станет особенно полезным для тех, у кого нависают веки.

Веки

Далее средство нужно нанести чуть выше естественной складки века. Благодаря этому взгляд будет выглядеть более открытым, а веко – подтянутым.

Под бровями

Нарисуйте линию консилера от самой высокой точки брови к виску. Таким образом удастся подчеркнуть изгиб брови и приподнять внешнюю часть лица.

Уголки рта

Проведите консилер под внешними углами губ направлением вверх. Такой прием поможет создать оптическую "улыбку" – и рот будет выглядеть моложе.

Вокруг носа

Еще одной важной зоной являются ноздри. Нанесите консилер от крыльев носа вверх, чтобы смягчить носогубные складки и создать баланс на лице.

Растушевка

После нанесения всех линий, тщательно растушуйте консилер кистью или спонжем. Движения должны идти вверх, по направлению нарисованных линий. Таким образом удастся получить естественный эффект и усилить приподнятые черты.

Благодаря этим нескольким шагам с помощью консилера, лицо станет подтянутым, свежим и молодым.

